Kurse des Studienkollegs

(C) Ausländische Bewerber mit EU/EWR-Staatsangehörigkeit

Möchten Sie sich um einen Studienplatz an der Universität Heidelberg bewerben?

Für EU/EWR-Bewerber gelten besondere Regeln beim Bewerbungsverfahren. Wenden Sie sich bitte an das Serviceportal der Universität Heidelberg (Kontaktdaten siehe unten ).

Dann können Sie sich auf der →Webseite der Universität Heidelberg über das Bewerbungsverfahren informieren.

Einen Fächerkatalog mit allen an der Universität Heidelberg angebotenen Studienfächern finden Sie →hier. In der Spalte „Studienkollegskurs“ sehen Sie, welcher Schwerpunktkurs dem jeweiligen Studienfach zugeordnet ist. Wenn in der Spalte „Studienbeginn“ nur „WS“ angegeben ist, können Sie sich nur zum Wintersemester, also nicht zum Sommersemester, für das Fachstudium bewerben.

3. Welche Kurse gibt es?

Die Vorbereitung auf die →Feststellungsprüfung am Studienkolleg Heidelberg umfasst in der Regel zwei Semester. Es finden folgende fachspezifische Schwerpunktkurse statt:

Schwerpunktkurs G (→Prüfungsfächer und Stoffpläne)

Vorbereitung auf Germanistik, geisteswissenschaftliche1, künstlerische1 und verwandte Studiengänge

1 alternativ Schwerpunktkurs S Schwerpunktkurs M (→Prüfungsfächer und Stoffpläne)

Vorbereitung auf medizinische und biologische Studiengänge wie Medizin, Pharmazie, Biologie, Agrarwissenschaften, Forstwissenschaft, Sportwissenschaft und verwandte Studiengänge Schwerpunktkurs S (→Prüfungsfächer und Stoffpläne)

Vorbereitung auf sprachliche (außer Germanistik), geschichtswissenschaftliche1, rechtswissenschaftliche2, gesellschaftswissenschaftliche2 und verwandte Studiengänge

1 alternativ Schwerpunktkurs G

2 alternativ Schwerpunktkurs W Schwerpunktkurs T (→Prüfungsfächer und Stoffpläne)

Vorbereitung auf technische, mathematische und naturwissenschaftliche Studiengänge wie Architektur, Bauingenieurwesen, Chemie, Chemieingenieurwesen, Diplom-Gewerbelehrer, Elektrotechnik, Geologie, Geoökologie, Informatik, Informationswirtschaft, Lebensmitteltechnologie, Maschinenbau, Mathematik, Mineralogie, Physik, technische Biologie, Technomathematik, Vermessungswesen, Volks- oder Betriebswirtschaftslehre1 (technisch orientiert), Wirtschaftsmathematik1, Wirtschaftsingenieurwesen1, Wirtschaftsinformatik1 und verwandte Studiengänge

1 alternativ Schwerpunktkurs W Schwerpunktkurs W (→Prüfungsfächer und Stoffpläne)

Vorbereitung auf wirtschafts- und verwaltungswissenschaftliche Studiengänge wie Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftspädagogik, Verwaltungswissenschaft1 und verwandte Studiengänge

1alternativ Schwerpunktkurs S

1. Semester:

20 Wochenstunden Deutsch zur Vorbereitung auf die Feststellungsprüfung im Fach Deutsch + 12 bis 16 Wochenstunden Fachunterricht in den jeweiligen Kursen

Am Ende des ersten Semesters wird in der Regel die Feststellungsprüfung im Fach Deutsch abgelegt.

2. Semester:

Vorbereitung auf die Feststellungsprüfung in den kursspezifischen Fächern, ca. 30 Wochenstunden in den jeweiligen Kursen (G, M, S, T, W)

Am Ende des zweiten Semesters legen die Studierenden die Feststellungsprüfung in den kursspezifischen Prüfungsfächern ab.

 4.1 Termine

Für die Kurse gelten die →Vorlesungszeiten der Universität Heidelberg:

Oktober - Februar (Wintersemester)

April - Juli (Sommersemester)

Die →Aufnahmeprüfung findet in der Regel eine Woche vor dem Beginn der Vorlesungszeit statt.

Änderungen aufgrund des Coronavirus:

Bitte überprüfen regelmäßig unsere → Startseite auf die Ankündigung neuer Termine und weitere Hinweise!

☀ Termine im Sommersemester 2021 obligatorische → Aufnahmeprüfung Di., 06.04.2021 08:30 Uhr Neue Universität , Hörsäle Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse Do., 08.04.2021 20:00 Uhr → online Unterrichtsbeginn

Schwerpunktkurse 2. Semester Mo., 12.04.2021 08:00 Uhr online Unterrichtsbeginn

Schwerpunktkurse 1. Semester Di., 13.04.2021 08:30 Uhr online → Termine für die Feststellungsprüfung Unterrichtsende Fr., 23.07.2021 online

 4.2 Unterrichtszeiten

Die Unterrichtszeiten sind von Montag bis Freitag jeweils von 8.00 bis 15.15 Uhr, teilweise auch bis 17.00 Uhr.

 4.3 Unterrichtsort

Alle Kurse finden statt im Studienkolleg, Im Neuenheimer Feld 684 (→Karte).